شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أبطال يد الزمالك شرفوا النادي وبشرة خير للفوز على النجم.. وأحمد الأحمر: حصدنا 11 بطولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشاد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بلاعبي فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك واصفا تحقيقهم البطولات محليا وإفريقيا بالشيء المميز، مشددا على أنهم شرفوا نادي الزمالك.

وأضاف رئيس نادي الزمالك خلال استقباله أبطال اليد أنه سعيد بفوزهم بعدة بطولات في موسم واحد، موجها الشكر للجهاز الفني بقياده باسم السبكي وحمادة عبد الباري رئيس الجهاز الإداري اللاعبين وحسام غريب رئيس جهاز اليد.

وشدد منصور على أن هذا الموسم هو أحسن موسم للزمالك، وفوز اليد كان بشرة خير قبل الفوز علي النجم الساحلي موجها الشكر للدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس إدارة النادي معلقا: “وشها حلو”.



رئيس الزمالك مع ابطال اليد (2)

ومن جانبه أعرب باسم السبكي المدير الفنى لفريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك عن سعادته الغامرة عقب الفوز بالدوري، مشيرا إلى أن سر الفرحة الأكبر هو أن اللاعبين تمكنوا من إسعاد الجماهير ومجلس الادارة.

ووجه السبكي الشكر لمرتضى منصور رئيس النادي لدعمه الفريق ، كما شكر للاعبين حيث أكد أنهم كانوا فوق مستوي الحدث.

وأشاد السبكي أيضا بحمادة الروبي وهتلر علي المجهود الذى بذل فى المباريات، مشددا على أن الجميع كان علي قلب رجل واحد.



رئيس الزمالك مع ابطال اليد (3)



رئيس الزمالك مع ابطال اليد (4)

وفى سياق متصل وجه الكابتن حمادة الروبي الشكر للاعبي كرة اليد بنادي الزمالك فردا فردا بعد تتويجهم بالدوري.

وأضاف الروبي أن لاعبي يد الزمالك أثبتوا أنهم رجالة وهذه هي الروح التى يتمتع بها اللاعبون بالنادي خاصة لاعبي اليد.

واشاد أحمد الأحمر لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك اثناء اللقاء بدعم رئيس النادي ومجلس الإدارة للفريق وهو ما أدى بالفريق للسيطرة على البطولات محليا وإفريقيا.

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وأضاف الأحمر أن يد الزمالك فاز بـ 11 بطولة في السنوات الأربع الأخيرة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا لأي فريق وهذا بفضل دعم مرتضى منصور.



رئيس الزمالك مع ابطال اليد (5)

ومن جانبه وجه حسن يسري مدرب فريق كرة اليد بنادى الزمالك الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور بسبب دعمه الكبير لفريق كرة اليد بالنادي مما أدى للفوز بالبطولات محليا وإفريقيا وايضا الشكر لاعبي يد الزمالك جميعا.

واكد يسري إلى أن الجميع سيذهب لتشجيع فريق سلة الزمالك أمام الجزيرة اليوم للتتويج بالدوري.



رئيس الزمالك مع ابطال اليد (6)

وفى سياق متصل وجه حسام غريب رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد دعمه الكبير للفريق الأول ليد الزمالك .

وأضاف غريب أن يد الزمالك كان يحارب قبل قدوم مجلس الإدارة برئاسة منصور للهروب من الهبوط، لكن في عهد المستشار بات الفريق هو الأول في أفريقيا.

كما أشار غريب إلى أن يد الزمالك بطل ولا يلعب إلا علي الفوز بالبطولات، وسيظل كوماندوز اليد هو الأول.

وفى سياق متصل وجه الكابتن حمادة الروبي الشكر للاعبي كرة اليد بنادي الزمالك فردا فردا بعد تتويجهم بالدوري.

وأضاف الروبي أن لاعبي يد الزمالك أثبتوا أنهم رجالة وهذه هي الروح التى يتمتع بها اللاعبون بالنادي خاصة لاعبي اليد.

واشاد أحمد الأحمر لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك اثناء اللقاء بدعم رئيس النادي ومجلس الإدارة للفريق وهو ما أدى بالفريق للسيطرة على البطولات محليا وإفريقيا.

وأضاف الأحمر أن يد الزمالك فاز بـ 11 بطولة في السنوات الأربع الأخيرة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا لأي فريق وهذا بفضل دعم مرتضى منصور.