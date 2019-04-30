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جدة - عمرو شويل مرتضى منصور يكرم نجوم اليد بعد احتكار البطولات من الغريم التقليدي

وقال مرتضى منصور خلال استقباله أبطال اليد بمقر النادى، إنه سعيد بفوزهم بعدة بطولات في موسم واحد، موجها الشكر للجهاز الفني بقياده باسم السبكي وحمادة عبد الباري رئيس الجهاز الإداري وحسام غريب رئيس جهاز اليد. Advertisements نادي الزمالك وقال رئيس الزمالك: "اي شكر لن يوفي نجوم اليد حقهم لأنهم أسعدوا الزملكاوية جميعا وشرفوهم، وأتمنى التوفيق لفريق الكرة بالفوز في مباراة النجم الساحلي بتونس لحصد بطاقة التأهل". وقال رئيس الزمالك: "اي شكر لن يوفي نجوم اليد حقهم لأنهم أسعدوا الزملكاوية جميعا وشرفوهم، وأتمنى التوفيق لفريق الكرة بالفوز في مباراة النجم الساحلي بتونس لحصد بطاقة التأهل".

استقبل المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لاعبي فريق اليد بالنادي، واصفا تحقيقهم للبطولات محليًا وإفريقيًا بالشيء المميز، لافتًا إلى إنهم شرفوا النادي، بعد التتويج بدرع الدورى على حساب الأهلى.

وأكد مرتضى منصور على أن هذا الموسم هو أحسن موسم للزمالك؛ وفوز اليد على الأهلى والتتويج بالدورى كان بشرة خير قبل فوز الفريق الكروى الأول علي النجم الساحلي بهدف دون رد فى مباراة الذهاب، موجها الشكر للدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس إدارة النادي معلقا: "وشها حلو".