شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يصرف مستحقات لاعبو اليد خلال حفل التكريم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مرتضى منصور يصرف مستحقات لاعبو اليد خلال حفل التكريمصرف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، جميع مستحقات لاعبي اليد، خلال استقباله لهم اليوم "الثلاثاء"، بعد احتكار البطولات المحلية والقارية من الغريم التقليدى النادي الأهلي، وآخرها التتويج ببطولة الدوري على حساب الأهلى.
وتواجد فى حفل التكريم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وأمير مرتضى المشرف على فريق الكرة تقديرا للاعبين والجهاز الفني.
ووجه رئيس الزمالك الشكر للفريق على الانجازات التى حققوها، مؤكدًا إنهم شرفوا النادى.
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