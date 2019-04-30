شكرا لقرائتكم بيراميدز يهاجم المقاصة بـ خربين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز، تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء مصر المقاصة بعد قليل باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى . وضمت التشكيلة كل من :- حراسة المرمى : احمد الشناوى Advertisements الدفاع : رجب بكار – أحمد أيمن منصور – عمر الميدانى – عمر جابر الوسط : نبيل دونجا – محمد مجدى أفشة – بينافينتى – عبد الله السعيد الهجوم : كينو عمر خربين يدخل بيراميدز اللقاء فى صدارة جدول الدورى برصيد 63 نقطة .

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