ليفربول يهدد برشلونة بالبرازيلي فيرمينو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك البرازيلي، روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، في تدريبات الفريق الإنجليزي يوم الثلاثاء ليحيي فرصته في المشاركة في المواجهة أمام برشلونة الإسباني على ملعب كامب نو يوم الأربعاء في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.
وغاب فيرمينو عن مباراة ليفربول أمام هيديرسفيلد يوم السبت، بعد إصابته بتمزق عضلي ولم يكن يورغن كلوب المدير الفني، متأكداً من إمكانية مشاركة البرازيلي أمام برشلونة يوم الأربعاء، ولكن ليفربول أكد عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم أن فيرمينو شارك في جزء من التدريبات.
وسجل المهاجم البرازيلي أربعة أهداف في النسخة الحالية من دوري الأبطال و16 هدفا على مستوى جميع المسابقات.
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