شكرا لقرائتكم برشلونة يستضيف ليفربول بهدف البحث عن "الثلاثية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع برشلونة إلى تخطي عقبة ليفربول الإنجليزي في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا والتأهل إلى النهائي لمواصلة تقدمه نحو تكرار الثلاثية وذلك بعد أن حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم مع تبقي ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

ويستضيف برشلونة فريق ليفربول الأربعاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب المربع الذهبي على أن تتجدد المواجهة بينهما في مباراة الإياب التي يحتضنها ليفربول على ملعب "أنفيلد" في السابع من مايو المقبل، ليلتقي الفائز مع المتأهل من المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين توتنهام الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.

وكان برشلونة قد حقق ثلاثية الدوري وكأس إسبانيا ودوري الأبطال في كل من عامي 2009 و2015 ، ويتطلع إلى تكرار الثلاثية خلال هذا الموسم، وهو ما أكده جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

ولم يكن أمام برشلونة الكثير من الوقت للاحتفال بعد حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع، حيث تحدث رئيس النادي عن الثلاثية عقب انتهاء مباراة الفريق بالمرحلة الخامسة والثلاثين والتي شهدت حسم تتويجه.

ولدى سؤاله عن رأيه بشأن قرار لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني للعبة بتسليم كأس البطولة لبرشلونة عقب مباراته أمام ليفانتي مساء السبت وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم، قال بارتوميو: إنه أمر جيد لأن في مواسم أخرى لم يكن من الممكن الاحتفال في نفس ليلة حسم اللقب.

ولم يكن غائبا عن اللاعبين حقيقة أنهم مطالبين بالتركيز من أجل المضي قدما نحو اللقب الأوروبي، لكنهم أظهروا تمسكا بالاستمتاع أولا بما حققوه.

وقال إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة عقب مباراة يوم السبت أمام ليفانتي: لن أكذب... الأحد سنحصل على يوم راحة. بعدها نبدأ التفكير بشأن دوري الأبطال.

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ونشرت إحدى الصحف عنوانا ذكرت فيه "أربع مباريات نحو الروعة"، وذلك في إشارة إلى المباراتين أمام ليفربول في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال والمباراة النهائية في حالة التأهل، ومباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، حيث يتطلع برشلونة للتتويج بالثلاثية للمرة الثالثة خلال عشرة أعوام.

وكان المدرب بيب جوارديولا قد قاد برشلونة للثلاثية في 2009 ثم كرر لويس إنريكي الإنجاز نفسه مع الفريق في 2015 ، والآن يتطلع إرنستو فالفيردي إلى الانضمام لهما.

ولم يحظ فالفيردي، ذو الطبيعة الهادئة، بنصيب كبير من الأضواء لدى احتفالات برشلونة وجماهيره بلقب الدوري الإسباني في الكامب نو مساء السبت.

ولدى سؤاله عما يخطط له في ليلة التتويج بالدوري، رد قائلا: لم أفكر بهذا الشأن. سأذهب فقط إلى منزلي. هل لديكم أفكار؟. ولم يحضر فالفيردي، الذي يتحلى بدرجة عالية من التواضع، عشاء لاعبي الفريق عقب مباراة حسم التتويج، كما لم يحضر أي من أعضاء جهازه الفني المعاون.

فبعد تحقيق النجاح عن جدارة في الدوري الإسباني، حول فالفيردي ومعاونوه تركيزهم نحو المهمة الصعبة المرتقبة أمام ليفربول الذي يدربه المدير الفني البارز يورغن كلوب، أملا في النجاح على الساحة الأوروبية وتعويض خروج الفريق الكتالوني من دور الثمانية للبطولة في الموسم الماضي.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد وضع بالفعل القاعدة لبرشلونة قبل مباراة الذهاب أمام ليفربول، حيث صرح عقب مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الثمانية، قائلا : لا يفترض أن نلعب بنفس المستوى الذي ظهرنا به الليلة في أول عشر دقائق.

وكان برشلونة قد قدم بداية متواضعة في تلك المباراة وسمح لمانشستر يونايتد بالسيطرة على مجريات اللعب، وكان من الممكن أن يدفع الثمن، وهو ما يحذر ميسي من تكراره أمام ليفربول الذي ربما ينجح في استغلال فرصة كهذه بشكل أفضل.

ويعلق برشلونة أماله بشكل كبير على ميسي الذي حصل على راحة خلال الأيام الماضية ويظهر بمستويات جيدة، حيث شارك لمدة 45 دقيقة فقط في المباراة أمام ليفانتي وسجل لبرشلونة هدف الفوز 1 -صفر في الدقيقة 62 .