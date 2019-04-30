بيراميدز يهاجم المقاصة بكينو والسعيد وخربين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء مصر المقاصة بعد قليل باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى. وضمت التشكيلة كلا من: حراسة المرمى: أحمد الشناوى الدفاع: رجب بكار – أحمد أيمن منصور – عمر الميدانى – عمر جابر Advertisements الوسط: نبيل دونجا – محمد مجدى أفشة – بينافينتى – عبد الله السعيد الهجوم: كينو عمر خربين يدخل بيراميدز اللقاء فى صدارة جدول الدورى برصيد 63 نقطة.

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