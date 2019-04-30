شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود يهزم الإسماعيلى بهدف موسيس وينعش آماله فى البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق حرس الحدود فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى لينعش آماله فى البقاء بالدورى بعدما رفع رصيده إلى 32 متقدمًا للمركز الخامس عشر بشكل مؤقت بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 37 نقطة وما زال فى المركز السابع.

أحرز هدف المباراة الوحيد موسيس فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء من رأسية متقنة لمحمد عبد الفتاح تاحا وضعها موسيس برأسه قوية فى المرمى محرزًا هدف فريقه الوحيد.

وقد حرم القائم الأيمن لحرس الحدود فريق الإسماعيلى من إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 82 من عمر اللقاء عندما قام محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى بعمل عرضية متقنة سددها عبد الرحمن مجدى قوية على مرمى الحدود اصطدمت بيد أحمد السعدنى حارس الفريق العسكرى وارتطمت بالقائم وعادت للملعب استلمها كريم بامبو وفشل فى إيداعها المرمى .