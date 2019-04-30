تعرف على تشكيلة المصرى ودجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى واليونانى تاكيس المدير الفنى لوادى دجلة تشكيلة فريقهما التى ستخوض اللقاء بينهما بعد قليل على استاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى. وضمت التشكيلة كلاً من: حراسى المرمى: أحمد مسعود الدفاع: عمر كمال واحمد شوشه ومحمود حمد وكريم العراقي الوسط فريد شوقي - سعيدو سنمبوري – ايزي إيميكا الهجوم: اسلام عيسى احمد ياسر - محمود وادي Advertisements بينما جاءت تشكيلة دجلة على النحو التالى: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف الدفاع: إسحاق يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - أسامة العزب الوسط: محمود عبد العاطى - أحمد سيد - بوزاس - إبراهيما نداى الهجوم: محمد رضا - حسام عرفات

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