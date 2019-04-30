شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى شعار مباراة سموحة والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق سموحة مع الجونة بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما بالمكس فى الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدورى الممتاز.

وبهذة النتيجة يرفع فريق سموحة رصيد لـ35 نقطة بالمركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بينما يرتفع رصيد الجونة الى 36 نقطة بالمركز الثامن.

وكان حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق الجونة، قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

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محمود الغرباوي فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع محمود الجزار، خالد صبحى، أحمد على، شريف دابو، وخط الوسط جاتوش بانوم، سيرج اكا، محمد نادى، إسلام عبد النعيم، محمد ناجى جدو، ويقود الهجوم أحمد حسن مكي.

بينما اختار حسام حسن تشكيل سموحة كالتالى: حراسة المرمى محمد أبو جبل، والدفاع رجب نبيل، محمود منصور، أحمد مصطفى، أحمد أبو الفتوح، والوسط شريف رضا، كريم يحيى، أحمد مصطفى، أحمد حمص، إيمومو، أوميد أوكرى، والهجوم ديريك نسيبامبى.