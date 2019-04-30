بيجان حكم مباراة بيراميدز والمقاصة.. كارت أحمر و5 ركلات جزاء فى 10 مباريات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة عن طاقم الحكام المقرر إدارته لمباراة بيراميدز والمقاصة، فى إطار الجولة الحادية والثلاثين والمقرر أن يكون بصافرة كرواتية. الطاقم مكون من توهمير بيجان حكم ساحة، ويعاونه جوران باريتسا وإيفيكا مودريتش، وفران جوفيتش حكما رابعا. وقبل أن يطلق بيجان صافرته التحكيمية فى المباراة نرصد أهم المعلومات عن الحكم الكرواتى - بيجان من مواليد 1984، حيث يبلغ من العمر 35 عاما - أدار 10 مباريات فقط حتى الآن فى الدورى الكرواتى فى الموسم الحالى Advertisements - احتسب 5 ركلات جزاء وبطاقة حمراء واحدة، خلال المباريات التى أدارها هذا الموسم بكرواتيا - أدار 6 مباريات فقط فى تصفيات الدورى الأوروبى خلال آخر 5 سنوات - لم يدر أى مباراة بدورى أبطال أوروبا. - أدار مباراة توبول الكازخستانى وسامتريديا الجورجى فقط بالدور التمهيدى بالدورى الأوروبى - لم يدر أى مباراة دولية للمنتخبات.

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