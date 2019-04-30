شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: كوماندوز "يد" الزمالك حصد 11 بطولة فى 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أحمد الأحمر لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك بدعم مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، وهو ما أدى لسيطرة "يد" القلعة البيضاء على جميع البطولات محليًا وأفريقيًا.

أضاف الأحمر خلال احتفال مجلس الزمالك بالفريق، أن فريق اليد فاز بـ 11 بطولة في السنوات الأربع الأخيرة، وهو ما يعكس دعم الإدارة، واعدًا الجماهير بمواصلة الفوز وحصد البطولات والألقاب فى الفترة المقبلة.

وكان الزمالك توج ببطولة الدورى لكرة اليد بعد الفوز على الأهلى فى المباراة النهائية بنتيجة 21/ 18.