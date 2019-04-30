شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام جاهز لقيادة جبهة الزمالك اليمنى أمام النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، في التدريبات الجماعية، التى أقيمت على ملعب النادي، اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية.

وجاءت مشاركة حازم إمام في التدريبات الجماعية، بعد شفائه من الاصابة التى تعرض لها فى عضلة السمانة، ليصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للتواجد في مباراة العودة أمام النجم الساحلي، وكان الزمالك، قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، على ملعب برج العرب بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم كهربا.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، تحدث خلالها على أخطاء مباراة الذهاب أمام النجم الساحلي، وإهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، مشددًا على ضرورة استغلال كل الفرصة من أجل التسجيل والتركيز في إنهاء الهجمات على مرمى المنافس.

وطالب جروس من اللاعبين ضرورة التركيز واستغلال انصاف الفرص أمام مرمى النجم الساحلى فى مباراة العودة، والحفاظ على نظافة الشباك، ليضمن الزمالك حصد بطاقة التأهل لنهائى البطولة.