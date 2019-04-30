فيديو.. الاتحاد السكندري يفوز على النجوم 2-1 ويصعد للمركز الثامن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الاتحاد السكندرى فى الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى. أحرز هدفى الاتحاد السكندرى كل من خالد قمر وخالد الغندور فى الدقيقة 25 و72 على الترتيب، بينما احرز هدف النجوم مدافعه محمود فتح الله فى الدقيقة 90. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى النقطة 36 ويصبح فى المركز الثامن، بينما يستمر النجوم فى المركز الأخير برصيد 25 نقطة. وجاءت تشكيلة الاتحاد السكندرى على النحو التالى: حراسة المرمى: الهانى سليمان. الدفاع: محمود شعبان - محمد أنور - محمود رزق – السيد سالم. Advertisements الوسط: أحمد توفيق - نور السيد - خالد الغندور. الهجوم: عمار حمدى - رزاق سيسيه - خالد قمر. بينما ضمت تشكيلة النجوم: أحمد عبد الفتاح فى حراسة المرمى. أحمد ربيع، محمود فتح الله، أحمد عبد الواحد، كريم فؤاد فى خط الدفاع. محمود حليمو، إسلام حازم، محمد همام، مهاب ياسر، طوسين أومويلى فى خط الوسط. أيمن الغباشى فى الهجوم.

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