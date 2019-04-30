أنطوى وجابر وعاشور يقودون هجوم المقاصة أمام بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال عمر، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز، التى تنطلق فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة 31 لمسابقة الدورى. وضم التشكيل: محمد كوكو لحراسة المرمى. الدفاع: عصام صبحى – أحمد عبد العزيز مودى – أسامة جلال – محمد دسوقى. الوسط: أحمد محسن – مصطفى شبيطة – باولن فوافى – ميدو جابر – صلاح عاشور. Advertisements الهجوم: جون أنطوى. وعلى دكة البدلاء: بلتاجى سمير لحراسة المرمي – محمد دبش – عاصم سعيد – أحمد جمال – محمد رمضان – شميلس بيكلى – هانى سعيد. ويغيب عن المقاصة أحمد عادل عبد المنعم للاصابة ومحمد تونى للايقاف بسبب الإنذار الثالث. ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 41 نقطه فى المركز السادس بجدول الدورى.

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