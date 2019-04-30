فيديو.. "فتح الله" يسجل هدفا للنجوم أمام الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمود فتح الله، لاعب النجوم، فى إحراز هدف لفريقه أمام الاتحاد السكندري فى الدقيقة 89 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح زعيم الثغر. وجاءت تشكيلة الاتحاد السكندرى على النحو التالى: حراسة المرمى: الهانى سليمان الدفاع: محمود شعبان - محمد أنور - محمود رزق - السيد سالم الوسط: أحمد توفيق - نور السيد - خالد الغندور Advertisements الهجوم: عمار حمدى - رزاق سيسيه - خالد قمر بينما ضمت تشكيلة النجوم: أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى. أحمد ربيع، محمود فتح الله، أحمد عبد الواحد، كريم فؤاد في خط الدفاع. محمود حليمو، إسلام حازم، محمد همام، مهاب ياسر، طوسين أومويلي في خط الوسط. أيمن الغباشي في الهجوم.

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