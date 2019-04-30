شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين سموحة والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق سموحة بقيادة حسام حسن أمام نظيره الجونة سلبيا فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب المكس فى الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدورى الممتاز.

جاءات أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى، وجاء أداء الفريقين متوازن دفاعيا، وكان حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق الجونة، قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

خط الدفاع: محمود الجزار، خالد صبحى، أحمد على، شريف دابو.

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خط الوسط: جاتوش بانوم، سيرج اكا، محمد نادى، إسلام عبد النعيم، محمد ناجى جدو.

الهجوم: أحمد حسن مكي.

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة حسام حسن كالتالى: حراسة المرمى محمد أبو جبل،والدفاع رجب نبيل، محمود منصور، أحمد مصطفى، أحمد أبو الفتوح، والوسط شريف رضا، كريم يحيى، أحمد مصطفى، أحمد حمص، إيمومو، أوميد أوكرى، والهجوم ديريك نسيبامبى.

ويحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 13 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 37 هدفًا، فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 35 نقطة.