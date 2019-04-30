فيديو.. القائم يحرم الإسماعيلى من هدف التعادل أمام الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرم القائم الأيمن لحرس الحدود فريق الإسماعيلى من إحراز هدف التعادل فى المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى. وكان محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى قام بعمل عرضية متقنة سددها عبد الرحمن مجدى قوية على مرمى الحدود اصطدمت بيد أحمد السعدنى حارس الفريق العسكرى وارتطمت بالقائم، وعادت للملعب استلمها كريم بامبو وفشل فى إيداعها المرمى. Advertisements وكان حرس الحدود قد تقدم فى الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق موسيس.

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