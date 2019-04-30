شكرا لقرائتكم خبر عن استشفاء لاعبى الزمالك فى الجيم.. واستمرار تأهيل بوطيب استعدادًا للنجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الزمالك، لجلسات استشفاء في الجيمانزيوم والمغطس داخل النادي من أجل استرخاء العضلات بعد المباراة القوية أول أمس أمام النجم الساحلى التونسى، التى جمعتهما على استاد برج العرب فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا.

وبدأ الزمالك، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة العودة أمام النجم الساحلي، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل على الملعب الأولمبى بسوسة.

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وتواجد المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، لتأدية البرنامج التأهيلي المخصص له من الجهاز الطبي، في ظل معاناته من الإصابة في الركبة، حيث يسعي الزمالك لتجهيز اللاعب، لمواجهة العودة أمام النجم الساحلي.