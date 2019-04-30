شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. موسيس يتقدم للحدود على الإسماعيلى بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حرس الحدود فى التقدم على الإسماعيلى بهدف مقابل للا شىء أحرزه أودد موسيس فى الدقيقة 30 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.

ويدخل الإسماعيلى المباراة فى المركز السابع برصيد 37 نقطة، بينما يخوض حرس الحدود اللقاء فى المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.