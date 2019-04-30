بالفيديو.. صلاح: "أنا ولوفرين زي توم وجيري"

كتب: منة عمر



أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أن علاقته مع زميله في صفوف الريدز ديان لوفرين تشبه "توم وجيري".

وظهر صلاح، برفقة صديقه المقرب لوفرين، فى حلقة جديدة من برنامج " bezziez، نقلها الموقع الرسمي للنادي.

وتدور احداث الحلقة حول اختبار معرفة كل منهما ببعض، حيث يتم توجيه بعض الأسئلة صلاح في غياب لوفرين والعكس.

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وبسؤال لوفرين عن أسوأ عادة يراها في "مو" أجاب: "وضع البنطال في الحذاء".

كما تو سؤال لوفرين عن الوقت الذي يستغرقه صالح لتصفيف شعره ليجيب الكرواتي: "أعتقد انه وُلد بهذا الشكل".

ولم يتمكن لوفرين من...