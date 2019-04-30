بالأرقام.. ميسي وصلاح وجها لوجه.. ماذا قدم الثنائي بدوري الأبطال؟

كتب: عمر قورة

سيتجدد اللقاء بين الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح حين يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا على برشلونة الإسباني في ملعب "كامب نو" غدًا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح واجه ميسي عندما كان النجم المصري لاعبا في صفوف روما، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو وانتهت بالتعادل (1-1)، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال (2015-16).

ونستعرض في التقرير التالي أرقام اللاعبَين في البطولة القارية حتى الآن:

- ليونيل ميسي (31 عامًا):

لعب نجم برشلونة 8 مباريات...