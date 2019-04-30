ميسي أمام فان دايك.. هل يذوق العملاق الهولندي "المراوغة" الأولى؟

كتب: أحمد فاروق

موسم مبهر يقدمه الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، تترجم على الصعيد الفردي بتتويجه بجائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، كما برز في أرقام فردية استثنائية، تصدرها عدم نجاح أي لاعب في مراوغته في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

وتضع جماهير ليفربول آمالًا كبيرة على فان دايك لصناعة الفارق خلال إحدى أهم مواجهات الفريق الإنجليزي بالموسم الحالي، عندما يحل ضيفًا على برشلونة الإسباني في التاسعة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال...