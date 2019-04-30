الجونة يقطع انتصارات سموحة.. والاتحاد يضع النجوم على حافة الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

قطع نادي الجونة سلسلة انتصارات سموحة الأخيرة، بعدما تعادلا سلبيًا مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

سموحة كان قد حقق الفوز في المباريات الثلاث الماضية بالدوري المصري على حساب حرس الحدود، الانتاج الحربي والداخلية على التوالي.

وارتفع رصيد الجونة إلى النقطة 36 ليحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري متأخرًا عن الاتحاد السكندري ثامن الترتيب، بفارق الأهداف.

أما رصيد سموحة فأصبح 35 نقطة في المركز 11، ليظل الفريقين قريبين من منطقة صراع الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وضمن منافسات نفس الجولة، قفز نادي الاتحاد السكندري ستة مراكز في الدوري المصري الممتاز، بعدما تفوق على النجوم بهدفين لواحد.

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ونجح خالد قمر في تسجيل الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 26 بعد تصويبة رائعة من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف خالد الغندور ثاني الأهداف للاتحاد في الدقيقة 74 بعدما تلقى كرة عرضية، ليحولها برأسه في الزاوية اليسرى للمرمى مضاعفًا من تقدم فريقه.

وفي الدقيقة 90، حول محمود فتح الله كرة عرضية قوية من ركلة ثابتة، ارتطمت في رأس نور السيد لاعب الاتحاد لتدخل في مرماه بالخطأ ليسجل هدف تقليص الفارق للنجوم.

ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 36 ليتقدم إلى المرتبة الثامنة، متفوقًا على الجونة صاحب المركز التاسع، بفارق الأهداف.

وتجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز 18 والأخير بترتيب المسابقة، ليصبح على حافة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في مصر.