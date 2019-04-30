الحرس يتحرك من مناطق الهبوط بإسقاط الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز حرس الحدود على الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ31 للدوري المصري الممتاز.

جاء هدف حرس الحدود بعد مرور نصف ساعة بضربة رأسية من النيجيري إيدو موسيس، وحاول محمد فوزي حارس الإسماعيلي إبعادها، لكن الحكم احتسب الهدف وسط شكوك حول تخطيها خط المرمى.

وبهذه النتيجة، حقق حرس الحدود انتصاره الأول بعد غياب 10 جولات، وتحديدًا منذ 106 أيام حين فاز على الداخلية (1-0) يوم 14 يناير الماضي.

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وتحرك الحرس بقيادة المدرب طارق العشري من مناطق الهبوط ليحتل المركز الـ15 وفي جعبته 32 نقطة من 30 لقاء.

وعلى الجانب الآخر، استمرت النتائج السلبية للإسماعيلي الذي لم يحقق سوى فوز وحيد للدراويش في آخر ثماني مباريات، ليتجمد رصيد الدراويش عند 37 نقطة من 29 مباراة، بعد خسارته للمرة الثالثة على التوالي.

وقاد الإسماعيلي فنيًا في تلك المباراة الجهاز الفني المعاون بقيادة محمود جابر، في ظل وجود أزمة قائمة بين إدارة النادي والمدير الفني البلجيكي سيدومير يانوفيسكي.

تشكيل الإسماعيلي: محمد فوزي، أحمد أيمن، محمد مجدي، باهر المحمدي، أسامة إبراهيم، محمود دونجا، عماد حمدي، عبد الرحمن مجدي، محمد صادق، يحيى زايد وشيلونجو.