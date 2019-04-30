تقرير.. "الحظ" لم يُنصف صلاح أمام كريستيانو.. فهل يبتسم له أمام ميسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، لمواجهة من العيار الثقيل حين يحل ضيفا على نظيره برشلونة الإسباني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي المواجهة الثانية لصلاح أمام ميسي، حيث التقى معًا في لقاء وحيد بدوري أبطال أوروبا، حين كان صلاح لاعبًا في روما الإيطالي.

لم يكن الحظ حليفا لصلاح خلال مواجهاته أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي مباراة، لكنه استطاع هز الشباك مرة واحدة في 4 مواجهات.

4 مواجهات لصلاح أمام رونالدو

لعب محمد صلاح، 4 مباريات أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالد، لاعب يوفنتوس الحالي، منها مواجهتين كان صلاح يحمل شعار روما أمام رونالدو حين كان لاعبا في ريال مدريد الإسباني، ومواجهة لصلاح بقميص ليفربول أمام رونالدو، بقميص ريال مدريد، والمباراة الأخيرة كان صلاح يحمل شعار منتخب مصر أمام رونالدو قائد المنتخب البرتغالي.

المواجهة الأولى

المباراة الأولى التي جمعت محمد صلاح بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، كانت في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، خلال لقاء احتضنه ملعب الأولمبيكو بروما.

روما صاحب الأرض، تلقى يومها خسارة بهدفين دون رد، حيث سجل البرتغالي هدفا وفشل صلاح في هز شباك ريال مدريد.

اللقاء الثاني

المواجهة الثانية بين صلاح ورونالدو، كانت في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

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اللقاء انتهى لصالح فريق ريال مدريد صاحب الأرض بنتيجة هدفين دون رد ، وكما حدث في مباراة الذهاب سجل رونالدو هدفا، بينما لم يسجل محمد صلاح.

المباراة الثالثة

كانت مواجهة صلاح الثالثة أمام رونالدو ودية، حين لعب منتخب مصر أمام نظيره البرتغالي، استعدادا لكأس العالم بروسيا 2018.

ولأول مرة يسجل صلاح أمام كريستيانو رونالد، ليرد رونالدو يومها على اللاعب المصري بهدفين، لتنتهي المباراة لصالح منتخب البرتغال بهدفين لهدف.

المواجهة الأخيرة

تعرض صلاح لصدمة كبيرة في أخر ظهور له أمام رونالدو، حين لعب نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي حسمها الفريق الإسباني بثلاثة أهداف لهدف.

في تلك المباراة خرج صلاح مصابا من مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا، وشهدت المباراة غياب صلاح ورونالدو عن التسجيل.

مواجهات صلاح أمام ميسي

لعب محمد صلاح، جناج ليفربول الإنجليزي مباراة واحدة أمام ميسي، نجم برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

المباراة التي جمعت صلاح بميسي كانت في عام 2015 بدوري أبطال أوروبا، وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.