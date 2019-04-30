بالأرقام.. ميسي وصلاح وجها لوجه.. ماذا قدم الثنائي بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سيتجدد اللقاء بين الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح حين يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا على برشلونة الإسباني في ملعب "كامب نو" غدًا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح واجه ميسي عندما كان النجم المصري لاعبا في صفوف روما، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو وانتهت بالتعادل (1-1)، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال (2015-16).

ونستعرض في التقرير التالي أرقام اللاعبَين في البطولة القارية حتى الآن:

- ليونيل ميسي (31 عامًا):

لعب نجم برشلونة 8 مباريات في الموسم الحالي بدوري أبطال أوروبا حتى هذا الدور، مسجلا ظهوره في 657 دقيقة، وسجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 آخرين لزملاءه في البلوجرانا.

وقام ميسي بـ44 محاولة على المرمى، وبلغت دقة تمريراته 84% حيث مرر 526 تمريرة منها 441 صحيحة، بواقع 44 تمريرة طويلة و238 متوسطة و159 قصيرة.

ووصلت السرعة القصوى للنجم الأرجنتيني 30 كم/ساعة، وبلغت المسافات المقطوعة له في الملعب 58.7 كم، ولم يتلق أي إنذار أو بطاقة حمراء.

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- محمد صلاح (26 عامًا):

خاض نجم ليفربول 10 مباريات في الموسم الحالي بدوري أبطال أوروبا حتى هذا الدور، مسجلا ظهوره في 878 دقيقة، وسجل خلالها 4 أهداف وصنع اثنين آخرين لزملاءه في الريدز.

وقام صلاح بـ42 محاولة على المرمى، وبلغت دقة تمريراته 71% حيث مرر 267 تمريرة منها 196 صحيحة، بواقع 10 تمريرات طويلة و108 متوسطة و78 قصيرة.

ووصلت السرعة القصوى للنجم المصري 32 كم/ساعة، وبلغت المسافات المقطوعة له في الملعب 97.6 كم، وتلقى بطاقة صفراء.