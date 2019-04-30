تقرير.. ميسي أمام فان دايك.. هل يذوق العملاق الهولندي "المراوغة" الأولى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

موسم مبهر يقدمه الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، تترجم على الصعيد الفردي بتتويجه بجائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، كما برز في أرقام فردية استثنائية، تصدرها عدم نجاح أي لاعب في مراوغته في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

وتضع جماهير ليفربول آمالًا كبيرة على فان دايك لصناعة الفارق خلال إحدى أهم مواجهات الفريق الإنجليزي بالموسم الحالي، عندما يحل ضيفًا على برشلونة الإسباني في التاسعة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويقود برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مصدر الخطورة الأكثر إزعاجًا أمام جميع منافسي برشلونة في مختلف المسابقات، وهداف المسابقة القارية الأبرز خلال الموسم الحالي، برصيد 10 أهداف.

Advertisements

منافسة "ميسي - فان دايك" ستخطف الأضواء خلال القمة الأبرز بنصف نهائي دوري الأبطال، حيث سيمثل إيقاف خطورة ميسي العنصر الأهم في طريق التفوق على الفريق الكتالوني، بينما سيمثل النجاح في "فك شفرة" فان دايك ضربة قاتلة للفريق الإنجليزي.

وساهم ميسي بشكل مباشر في 13 هدفًا بين 23 سجلهم برشلونة خلال مشواره في دوري الأبطال، بتسجيله 10 أهداف وصناعته 3 أهداف، كما كان النجم الأرجنتيني الأكثر تهديدًا لمرمى الخصوم بين جميع نجوم دوري الأبطال خلال الموسم الحالي، بمتوسط 5.6 تسديد/مباراة.

ويمتلك ميسي رقمًا جيدًا في متوسط المراوغات الناجحة، بواقع 2.9 مراوغة في كل مباراة، وهو ما يضعه في تحد فردي أمام العملاق الهولندي الذي فشل جميع نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في مراوغته خلال الموسم الحالي.

وتقام اليوم المواجهة الأولى في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تجمع فريقي توتنهام هوتسبر الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي في التاسعة مساءً بالعاصمة الإنجليزية لندن، قبل صدام برشلونة وليفربول مساء غد.