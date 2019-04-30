فالفيردي: ليفربول "مؤذي".. أعرف طريقتهم.. ولا سبيل لإراحة ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الشريف:

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، أن ليونيل ميسي لاعب فريقه حصل على فترات كبيرة من الراحة خلال شهر أبريل الجاري.

وأشار فالفيردي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الثلاثاء، إلى أنه يعرف جيدًا طريقة لعب نادي ليفربول، قبل ساعات من مواجهة الفريقين.

وسيحل ليفربول ضيفًا على برشلونة غدًا الأربعاء في ملعب كامب نو، بمباريات الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي.

Advertisements

وقال مدرب برشلونة: "ميسي بخير، خلال الشهر الجاري قمت بإراحته أكثر من بقية اللاعبين، لعبنا ثلاثة مباريات في أسبوع واحد، واجهنا يونايتد والآن نلعب مع ليفربول، إنه حمل ثقيل لكننا مستعدون".

وأكمل: "ليفربول فريق منظم، لا توجد اختلافات كبيرة بين فريقهم الحالي والسابق في الموسم الماضي، يلعبون بنفس الاسلوب، خوضهم للمباراة النهائية في النسخة الماضية من الأبطال بالتأكيد منحهم خبرات إضافية".

وأضاف: "ليفربول خصم مرعب وقوي جدًا، شاهدت مواجهتهم ضد تشيلسي، لقد كانوا حاسمين خاصة في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني".

واختتم: "إنهم يلعبون باسلوب الدفاع المتقدم والضغط العالي لخطف الكرة في أسرع وقت ممكن وفي منتصف ملعبك، لذلك فإنهم سيلعبون بأقصى سرعة ممكن، وإذا حصلوا على مساحات سيقومون بأذيتنا".