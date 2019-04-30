راكيتيتش يرد على كلوب.. ويؤكد: فان دايك من أفضل المدافعين في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ منة عمر:

أكد اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم فريق برشلونة الإسباني أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي من أفضل اللاعبين في العالم، كما حرص على الرد على تصريحات المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

ويستعد ليفربول ليحل ضيفًا على برشلونة مساء غد الأربعاء في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي لبرشلونة قال راكيتيتش: "سألعب في نصف نهائي دوري الأبطال، لدينا ثقة كبيرة بعد الفوز بالدوري، نحن حريصون على تحقيق تلك البطولة".

وأضاف: "سنحاول تحويل الموسم المثالي إلى حقيقة واقعية".

وردًا على تصريحات كلوب بشأن ملعب كامب نو قال الكرواتي: "لقد سمعت ما قاله، وفهمت ما كان يعنيه، إنه يريد فقط تخفيف الضغط عن لاعبيه، إنه يريد منهم أن يروا هذا الاستاد مجرد ملعب آخر، لكن اللعب في كامب نو مختلف".

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وتابع: "الأجواء هنا مختلفة عن أي ملعب آخر، عليك احترام ذلك".

وواصل راكيتيتش تصريحاته قائلًا: "أنا متأكد من أن لويس سواريز وفيليب كوتينيو يشعران بالامتنان الشديد لناديهم السابق، أعتقد أن الأمر مميزًا بالنسبة لهم، آمل أن يتمكنوا من الاستمتاع باللعب غدًا مع برشلونة".

وأكمل: "سيكون الأمر صعبًا بالنسبة لنا، لايمكننا السماح لهم بالاستحواذ على الكرة وترك الملعب، علينا إبعادهم عن مرمانا".

وعن فيرجيل فان دايك قال نجم برشلونة: "نحن نتحدث عن واحد من أفضل المدافعين في العالم، نكن له الكثير من الاحترام، لقد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، دفاع ليفربول منظم بشكل جيد ، ولا يترك الكثير من المساحات".

جدير بالذكر ان ليفربول تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على بورتو البرتغالي بنتيجة 6-1، بينما تأهل برشلونة بعد إقصاء مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0.