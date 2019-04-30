فيرمينو على رأس قائمة ليفربول لمباراة برشلونة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن القائمة التي ستسافر إلى برشلونة من أجل مواجهة الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول بنظيره برشلونة، غدا الأربعاء، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "كامب نو" معقل البارسا.

وشهدت قائمة الفريق عودة المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، بعد غيابه عن الفريق في المباراة الأخيرة أمام هدرسفيلد بالبريميرليج بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الريدز المكونة من 23 لاعباً كالتالي:

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حراسة المرمى: أليسون - مينيوليه - كيهرير.

خط الدفاع: فان دايك - لوفرين - جو جوميز - ألبيرتو مورينو - روبيرتسون - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فينالدوم - ميلنر - نابي كيتا - هندرسون - تشامبرلين - شاكيري - فابينيو.

خط الهجوم: أوريجي - ستوريدج - بروستر - ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.