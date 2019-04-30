مران الزمالك.. انتظام حازم إمام.. وبو طيب يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره النجم الساحلي، يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق التدريب.

وطالب جروس، لاعبي الزمالك، بضرورة خوض مواجهة العودة أمام النجم الساحلي بهدف تحقيق الفوز من أجل حسم التأهل للنهائي.

وركز جروس خلال الجلسة، على شرح بعض الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء الذهاب، مشددا على ضرورة استغلال كافة الفرصة من أجل التسجيل والتركيز في إنهاء الهجمات على مرمي المنافسين .

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وشهد المران، انتظام حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض استعدادا لمباراة النجم الساحلي المقبلة في الكونفدرالية الأفريقية.

وعاد إمام للتواجد في تدريبات الزمالك، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في عضلة السمانة وتسببت في غيابه عن مباريات الفريق الماضية.

وفي سياق متصل، واصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش تدريب الفريق.

ويغيب بو طيب عن المشارك ة مع الزمالك، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في الركبة تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الدوري، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمباراة المقبلة.

وخاص أوباما، لاعب الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، حيث كان يعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة النجم الساحلي الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمباراة المقبلة.

وكانت مباراة الذهاب، انتهت بهدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب برج العرب، ويحتاج الزمالك الخروج بنتيجة التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لنهائي الكونفدرالية.