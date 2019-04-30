الخليج 365 يكشف.. اتجاه لتخفيض أسعار تذاكر كأس الأمم لطلبة الجامعات والشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر باللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، أن هناك اتجاه لتخفيض أسعار تذاكر مباريات البطولة بنسبة 50 % للشباب تحت سن 25 عاما، وطلبة الجامعات.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن التخفيض سيكون لتذاكر مدرجات الدرجة الثالثة فقط، ومباريات المنتخب المصري.

وأشار إلى أن الشباب تحت 25 عاما وطلبة الجامعات سيحصلون على التذكرة المخفضة من خلال حجزها عبر الانترنت.

ووفقا للمصدر، سيكون من حق الشباب الحصول على تذكرة لحضور مباريات المنتخب مقابل 100 جنيه.

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وأكمل: "هناك اقتراح بأن تتحمل وزارة الشباب والرياضة فارق التكلفة من ميزانيتها".

واختتم المصدر بأن بحث سبيل لتعويض فارق التكلفة، يأتي لدخول أكثر من عنصر في جني أرباح من بيع التذاكر، حيث تصل نسبة الاتحاد الإفريقي الكاف لـ80 % من نسبة بيع التذاكر.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت أسعار تذاكر كأس الأمم الإفريقية والتي جاءت في مباريات مصر كالتالي: 200 للدرجة الثالثة، و400 للثانية، و500 للاولى علوية، و600 للأولى، و2500 للمقصورة.