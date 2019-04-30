آلانيا سبور يعلن حجب قميص لاعبه المتوفى

قرر نادي آلانيا سبور التركي حجب ارتداء القميص رقم 90، وذلك تكريمًا لجوزيف سورال لاعب الذي الذي لقي مصرعه أمس الاثنين إثر حادث سير مروع.
ولقي سوارل مصرعه عقب عودته إلى مدينة ألانيا سبور من مباراة فريقه أمام قيصري سبور في الدوري التركي.
وأعلن النادي التركي عبر حسابه بموقع
الجدير بالذكر ان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا انضم إلى ألانيا سبور في يناير الماضي.
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