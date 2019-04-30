مدرب وادي دجلة يعلن تشكيل فريقه أمام المصري

أعلن اليونانى تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة عن تشكيل فريقه أمام المصري، والتي ستجمع بينهما على ستاد الجيش فى السويس، ضمن الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز. الجيش فى السويس، ضمن الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز. وجاء تشكيل دجلة لمباراة اليوم كالتالي: محمد عبد المنصف اسامة العزب، محمود مرعي، خالد رضا ، ياكوبومحمد عبد العاطي ، بوزاس فاسيليس،احمد سيد، حسام عرفات ، ابراهيما نداي، محمد رضا. Advertisements

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