موظفو اللجنة الأولمبية يستغيثون بوزير الرياضة

أرسل موظفو اللجنة الأولمبية شكوى إلى وزير الشباب والرياضة يناشدونه بإنهاء مشاكلهم الخاصة بصرف مرتباتهم المتاخرة مؤكدين أن اللجنة الأولمبية تقوم بصرف المرتبات على المزاج. اللجنة الأولمبية تقوم بصرف المرتبات على المزاج. حيث تم تعين جاسر رياض عضو اللجنة الاولمبية السابق مديرًا إداريًا بمبلغ 10 آلاف جنيهًا شهريًا في الوقت الذي لم يحصل فيه الموظفين حتى الان على راتب شهر أبريل.

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