محمود وادي يقود هجوم المصري أمام دجلة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي تشكيل فريقه أمام وادي دجلة ضمن منافسات الأسبوع الـ31من الدوري المصري في اللقاء الذي يقام علي استاد الجيش بالسويس. الذي يقام علي استاد الجيش بالسويس. وضم تشكيل المصري أمام دجلة كلا من: في حراسة المرمى: أحمد مسعود في الدفاع : أحمد شوشه، محمد حامد، كريم العراقي، عمر كمال Advertisements خط الوسط: فريد شوقي، أمريكا أوزيو، سعيد سمباطي، إسلام عيسى، أحمد ياسر خط الهجوم: محمود وادي

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