جون أنطوي في هجوم المقاصة أمام بيراميدز

أعلن جمال عمر ، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز ، التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ، بإستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة 31 لمسابقة الدوري.

وضم التشكيل: محمد كوكو لحراسة المرمي عصام

صبحي – أحمد عبد العزيز مودي – أسامة جلال – محمد دسوقي لخط الدفاع أحمد محسن – مصطفي شبيطه – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور في خط الوسطجون أنطوى في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء : بلتاجي سمير لحراسة المرمي– محمد دبش – عاصم سعيد – أحمد جمال – محمد رمضان – شميلس بيكلي – هاني سعيد. ويغيب عن المقاصة احمد عادل عبدالمنعم للاصابة ومحمد توني للايقاف بسبب الانذار الثالث.

ويدخل المقاصة مباراة اليوم ، برصيد 41 نقطه في المركز السادس بجدول الدوري.