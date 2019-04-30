روديجير يغيب عن تشيلسي حتى نهاية الموسم

تأكد بشكل رسمي غياب اللاعب الألماني أنطونيو روديجير عن صفوف تشيلسي حتى نهاية الموسم وذلك عقب تعرضه للإصابة. وسوف يجري اللاعب خلال الفترة المقبلة عملية جراحية في الركبة، في إيطاليا وبذلك ويغيب عما تبقى من الموسم. وكان اللاعب تعرض للإصابة في لقاء مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الجولة الماضيه قبل أن يتم استبداله في الشوط الأول.

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