عمر خربين وكينو يقودان هجوم بيراميدز أمام المقاصة

أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه الأساسي في المباراة التي يخوضها مساء اليوم أمام مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز. وجاء التشكيل الرسمي لبيراميدز أمام مصر المقاصة: أحمد الشناوي أحمد أيمن منصور - عمر جابر - رجب بكار - عمرو ميداني عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا- محمد مجدي قفشة- كريستيان بنيفينتي - عمر خربين - كينو. في الدكة البدلاء: مهدي سليمان - مهند لاشين - محمد فتحي - ناصر منسي - علي جبر - جون سيوفنتيس - إبراهيم عادل.

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