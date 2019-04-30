أكد بيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لايفكر في الرحيل عن ناديه خلال الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من نادي برشلونة الإسباني نقلًا عن صحيفة ريكورد البرتغالية، " سعيد بتواجدي في مانشستر سيتي، لقد جددت تعاقدي لثلاث سنوات مقبلةولا انوي الرحيل".
وأضاف لاعب وسط منتخب البرتغال، " لا أرغب في الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة".
وتطرق عن خروج مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا امام توتنهام، رد قائلًا " اعتقد
وتابع "الأمور تعقدت بعد هزيمتنا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ثم تأثرنا بتقنية الفيديو في لقاء الإياب".
الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي اقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث يمتلك 92 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول ويتبقي لكل منهما مباراتين على نهاية البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيرناردو سيلفا يرفض الانتقال لبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.