بيرناردو سيلفا يرفض الانتقال لبرشلونة

أكد بيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لايفكر في الرحيل عن ناديه خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من نادي برشلونة الإسباني نقلًا عن صحيفة ريكورد البرتغالية، " سعيد بتواجدي في مانشستر سيتي، لقد جددت تعاقدي لثلاث سنوات مقبلة

ولا انوي الرحيل".

وأضاف لاعب وسط منتخب البرتغال، " لا أرغب في الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة".

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وتطرق عن خروج مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا امام توتنهام، رد قائلًا " اعتقد

أننا كنا الأفضل، والخروج كان بمثابة صدمة كبيرة لنا".

وتابع "الأمور تعقدت بعد هزيمتنا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ثم تأثرنا بتقنية الفيديو في لقاء الإياب".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي اقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث يمتلك 92 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول ويتبقي لكل منهما مباراتين على نهاية البطولة.