الاتحاد يتقدم على النجوم بهدف بالشوط الأول

تقدم فريق الاتحاد السكندري على النجوم بهدف نطيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بستاد بتروسبورت ضمن الجولة 31 للدوري الممتاز. المقام بستاد بتروسبورت ضمن الجولة 31 للدوري الممتاز. سجل الهدف خالد قمر في الدقيقة 26. يذكر أن النجوم في المركز الأخير بـ25 نقطة والاتحاد السكندري الـ14 برصيد 33 نقطة.

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