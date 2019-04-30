رئيس الزمالك يقرر صرف مستحقات كوماندوز اليد

قرر مرتضى منصور ريس نادي الزمالك صرف جميع مستحقات لاعبي فريق كرة اليد بالنادي فورا، خلال تكريمه للاعبين اليوم، وذلك بعد الإنجازات المتتالية التى يحققونها إفريقيا ومحليا تكريمه للاعبين اليوم، وذلك بعد الإنجازات المتتالية التى يحققونها إفريقيا ومحلياوآخرها التتويج ببطولة الدوري. وحضر أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي التكريم اليوم تقديرا للاعبين والجهاز الفني.

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