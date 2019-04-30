رياضة | كينو وخربين يقودان هجوم بيراميدز أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينو وخربين يقودان هجوم بيراميدز أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار – عمرو الميداني – أحمد أيمن منصور – عمر جابر

Advertisements

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد - محمد مجدي "قفشة" – كريستيان بينافينتي

خط الهجوم : كينو - عمر خربين.

أما البدلاء :-

مهدي سليمان – مهند لاشين – محمد فتحي – ناصر منسي – علي جبر – جون سيفونتيس – إبراهيم عادل.