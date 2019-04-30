رياضة | نجم أتلتيكو مدريد يستعد للرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد يستعد للرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المدافع الأوروغوياني دييغو غودين للرحيل عن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لصحيفة ماركا اليوم الثلاثاء فإن غودين سيعلن عن قرار الرحيل بعد المباراة أمام إشبيلية في 12 مايو (أيار) المقبل.

وينتهي عقد غودين مع أتلتيكو في نهاية الموسم الحالي.

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وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة إنتر ميلان في ضم غودين، وتردد أن النادي الإيطالي توصل لاتفاق بالفعل مع اللاعب.

ووفقا لإذاعة كادينا سير فإن غودين سيحصل على راتب سنوي في إنتر يبلغ 5ر5 مليون يورو.

وقضى غودين تسعة أعوام مع أتلتيكو، شارك خلالهم في 380 مباراة.