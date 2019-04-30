رياضة | صعود "البدرشين" إلى الدرجة الثالثة.. والفريق يوجه الشكر لـ"بنفكر لبكرة" الراعي الرسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صعود "البدرشين" إلى الدرجة الثالثة.. والفريق يوجه الشكر لـ"بنفكر لبكرة" الراعي الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مركز شباب البدرشين، إدارة ولاعبين، الشكر لحملة بنفكر لبكرة بقيادة محمد فاروق المنسق العام، الراعي الرسمي للفريق، على تقديم الدعم خلال مسيرته حتى حقق حلم الصعود إلى الدرجة الثالثة.

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وحضر فاروق، وعدد من قيادات الحملة، مباراة الصعود للشد من أزر اللاعبين ودعمهم لتحقيق الفوز والصعود.

ووجه المنسق العام وقيادات الحملة، التهنئة للفريق بعد الفوز وتحقيق حلم الصعود متمنيا لهم استمرار الفوز في المستقبل وتوفير كل الدعم المطلوب من أجل بقاء الفريق واستمراره في المراحل المتقدمة.