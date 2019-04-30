رياضة | اليوم.. انتهاء المقابلات الشخصية لشباب القاهرة الكبرى المتقدمين للتطوع ببطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انتهاء المقابلات الشخصية لشباب القاهرة الكبرى المتقدمين للتطوع ببطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق عن انتهاء المقابلات الشخصية للشباب المتقدمين من محافظات القاهرة الكبرى للتطوع ببطولة إفريقيا اليوم الثلاثاء .

وبدأت المقابلات الشخصية لشباب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ومجموعة من شباب المحافظات يوم السبت الماضي وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم لتقييم الشباب الذين استوفوا بياناتهم عبر التسجيل الإليكتروني الذي تم اطلاقه فى الفترة من 21 حتى 26 إبريل الماضي .

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كما تشهد مقابلات اليوم عقد الاختبارات للشباب الراغبين التطوع بالبطولة الإفريقية من حملة الجنسيات الأجنبية (العربية والإفريقية والأوروبية) حيث تجرى الاختبار عبر وسيلة الـ skype بالنسبة للمقيمين خارج مصر، وذلك في سابقة تحدث لأول مرة.

وقامت الدكتورة جهاد عامر رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق بالمرور اليوم على لجان المقابلات الشخصية لمتابعة العمل باللجان التى تضم عدداً من أساتذة الجامعات متخصصين فى اللغات الأجنبية، وخبراء فى مجال اللغة وقياس المهارات.

وتنطلق غدا الأربعاء الموافق 1 مايو المقابلات الشخصية لشباب محافظة السويس والمحافظات المجاورة لها، ويعقبها مقابلات أبناء الإسماعيلية يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019 ضمن المرحلة الثانية من مراحل اختيار وتقييم الشباب المتطوعين فى بطولة أمم إفريقيا.