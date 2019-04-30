رياضة | مفاجأت مدوية في تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت مدوية في تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة الإسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة إتخذ ثلاثة قرارت مثيرة للجدل فيما يخص تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي ليفربول غداً الأربعاء لحساب مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت " موندو ديبورتيفو " المقربة من النادي الكاتلوني أن فالفيردي قرر الإعتماد على البرازيلي فيليب كوتينيو من البداية في التشكيل الأساسي على حساب الفرنسي اليافع عثمان ديمبلي لشغل مركز الجناح الأيسر لإحداث الخلل في دفاعات فريقه السابق ليفربول.

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وتابعت موندو أن سيرجي روبيرتو سوف يبدأ في مركز الظهير الأيمن على حساب نيلسون سيميدو وسيكون التغيير الثالث بوجود نجم السليساو أرثر ميلو على حساب التشيلي الصلب أرتور فيدال في مركز وسط الملعب المدافع.

ويستهدف فالفيردي بتلك التشكيلة السيطرة على مجريات المباراة والتصدي بقوة للهجمات المرتدة التي من المنتظر أن يعتمد عليها يورجن كلوب ويستغل سرعات ماني وصلاح وفيرمينو.

ووصلت التوقعات إلى تفضيل فالفيردي على الهجمات المرتدة في مباراة الإياب ما يعني وجود ديمبلي وسيميدو على حساب كوتينيو وروبيرتو فيما سيستعيد فيدال مكانه لتعطيل هجمات الريدز.