رياضة | شقيق قائد طلائع الجيش الأسبق: مسئولو بنى سويف لم يتحدثوا مع شقيقى وحسن موسي طلب الاستعانة به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيق قائد طلائع الجيش الأسبق: مسئولو بنى سويف لم يتحدثوا مع شقيقى وحسن موسي طلب الاستعانة به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى ممدوح عبد الحى كابتن وقائد طلائع الجيش الأسبق ما تردد عن عدم موافقته للعمل بنادى بنى سويف الرياضى بداية من الموسم الجديد.

وقال أمير عبد الحى شقيق ممدوح عبد الحى لاعب طلائع الجيش الأسبق فى تصريحات لـ " الخليج 365 الرياضى " : فى البداية أوضح لجماهير بنى سويف أن ما اشيع حول ان ممدوح عبدالحي رفض ان يعمل بنادي بني سويف بعد اعتذار المخضرم محمد يوسف عقب نهايه الموسم ليس له أساس من الصحة تماما ، حيث أن شقيقى لم يتواصل معه اي مسئول من نادي بني سويف سواء بمنصب المدير الفني او اي منصب.

وأضاف عقب تعيين حسن موسي مدير فني لنادي بني سويف وهو صديق شخصي وصديق الملاعب مع ممدوح عبد الحى وتواصل معه تليفونيا وطلب منه تولى منصب المدرب العام وهو ما تم رفضه شكلا وموضوعا وتمني التوفيق للكابتن حسن موسي في مشواره مع نادي بني سويف وتمني له الصعود للدوري الممتاز.

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واختتم قائلا "ممدوح عبد الحى يمتلك عده عروض مدير فني كان يفاضل بينهم او الاستمرار بنادي كوكاكولا وانه لو أتيحت له العمل كمدير فني كان سيوافق وعن طريق النادي الذي هو من ابناءه ومن الجيل الذهبي لبني سويف وهذا ليس تقليلا من حسن موسي المحترم جدا جدا ولكن هذا عمل وكل شخص يتطلع للافضل بالنسبه له ولتاريخه".

ويعتبر ممدوح عبدالحي من أبرز لاعبي كرة القدم ببنى سويف حيث حصد بطولة كاس مصر مع نادي المقاولون العرب وكاس السوبر مع نادي المقاولون العرب وحاصل علي ثلاث بطولات كاس عالم عسكري.

وعمل ممدوح عبد الحى مدربا بنادى طلائع الجيش وعمل مع المدربين أبرزهم ( أنور سلامه - طلعت يوسف - حلمي طولان - أحمد العجوز ).

وكان بنى سويف قد أنهى الموسم الحالى بالمركز الثانى برصيد 50 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني.