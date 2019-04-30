رياضة | صراع إنجليزي للتعاقد مع كافاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي للتعاقد مع كافاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصارع ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد في التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني ايدسون كافاني لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة ‏Calciomercato، إن تشيلسي ومانشستر يونايتد يراقبان مهاجم باريس سان جيرمان اديسون كافاني، خاصة وأن اللاعب يرغب في الانتقال لـ البريميرليج.

ويريد كافاني خوض تجربة جديدة خارج فريق باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، خاصة بعد غياب البطولات الأوروبية عن النادي الباريسي في السنوات الأخيرة.